МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. "AliExpress Россия" запустила направление экспорта российских товаров в Европу, первой экспортной категорией стали детские товары и игрушки, сообщили в компании.

"AliExpress Россия" запускает отдельное направление работы для локальных российских продавцов — экспорт в зарубежные страны. Первыми для покупки за границей станут доступны детские товары и игрушки", — говорится в сообщении.

Товары, как пояснила компании, смогут купить не только русскоязычные пользователи, но и любые другие пользователи AliExpress Global в Европе.

"Продажи через платформу будут осуществляться по классической трансграничной В2С-модели. Товары будут отправляться покупателю в любую точку мира "Почтой России", что позволит российским продавцам подтверждать нулевую ставку НДС при экспорте по каналам электронной торговли", — добавили в сообщении.

Компания планирует в будущем продолжить развивать направление новыми категориями и производителями. По окончании пилотного периода проекта, как отметили в сообщении, любой локальный продавец платформы сможет начать экспорт на AliExpress Global.

"AliExpress Россия" — совместное предприятие крупнейшей в Китае интернет-компании Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной коммерции в России и СНГ. Компания создана в октябре 2019 года, включает в себя маркетплейсы AliExpress, Tmall, Pandao и направление "социальной коммерции" "ВКонтакте", в рамках которого можно покупать товары внутри соцсети с помощью мини-приложения AliExpress.