МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ. Россия со 2 июня повторно возобновляет авиасообщение с Великобританией. Со среды разрешаются регулярные рейсы по маршруту Москва-Лондон три раза в неделю. Недоступные моря. Чем заменить Турцию и сколько это стоит

Великобритания была одной из трёх первых стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение после долгого перерыва из-за пандемии коронавируса. Полеты в нее — а также в Турцию и Танзанию — были разрешены с августа 2020 года.

С 22 декабря РФ приостановила полеты в Великобританию из-за выявления в этой стране нового штамма коронавируса. С 15 апреля из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки РФ также приостановила авиасообщение с Турцией и Танзанией.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и ряда других. С августа прошлого года РФ начала постепенно возобновлять международное авиасообщение.

К настоящему времени разрешено летать в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, на Кубу, Сейшелы, Мальдивы, Шри-Ланку, Мальту.

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