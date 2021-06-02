ЕЛАБУГА (Татарстан), 2 июн — ПРАЙМ. "Камаз" планирует улучшить свой бизнес-план по продажам на 2021 год более чем на 8% — до свыше 40 тысяч автомобилей на российском и экспортном рынках, ожидает его утверждения советом директоров, сообщил журналистам гендиректор компании Сергей Когогин. "Татнефть" и "Камаз" откроют сеть СПГ-заправок в этом году

Отвечая на вопрос о пересмотре бизнес-плана компании на 2021 год, он сказал: "В принципе, без утверждения совета директоров — да. Думаю, что сделаем больше 40 тысяч".

При этом Когогин уточнил, что в России автопроизводитель намерен продать около 35-36 тысяч автомобилей.

Согласно ранее озвученному бизнес-плану на 2021 год, "Камаз" рассчитывал всего продать 37 тысяч грузовиков. Из них на российском рынке 32 тысячи автомобилей, остальные — на экспорт.

В апреле Когогин заявлял об увеличении производственного плана автогиганта на 13% в текущем году, до 39 тысяч грузовиков. Он также отмечал, что предприятие уже обеспечено заказами до конца лета, ведется контрактация на сентябрь.

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