2021-06-02T13:31:00+03:00
2021-06-02T13:54:06+03:00
2021-06-02T13:31:00+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210602/833822826.html
Проблема с полетами между Россией и Германией решена
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Проблема с отменами рейсов между РФ и Германией решена, сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько в кулуарах ПМЭФ. "Все решено", — сказал Нерадько, отвечая на... ПРАЙМ, 02.06.2021
германия, рейсы, авиация, новости, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83239/97/832399771.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83239/97/832399771.jpg
https://1prime.ru/images/83239/97/832399770.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83239/97/832399770.jpg
https://1prime.ru/images/83239/97/832399769.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83239/97/832399769.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — ПРАЙМ. Проблема с отменами рейсов между РФ и Германией решена, сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько в кулуарах ПМЭФ.
"Все решено", — сказал Нерадько, отвечая на вопрос, решена ли проблема с отменами рейсов "Аэрофлота", S7 и Lufthansa между РФ и Германией.
S7 во вторник отменила рейсы в Берлин и обратно из-за отсутствия разрешения со стороны властей Германии. Представитель немецкой Lufthansa сообщила РИА Новости, что компания отменила в среду рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно, по её словам, это разовый инцидент. "Аэрофлот" отменил рейсы во Франкфурт и Мюнхен, которые должны были состояться в среду, а также обратные рейсы.
Источник в авиакругах ранее говорил агентству, что ситуация с полетами между РФ и Германией будет урегулирована уже в среду.
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.