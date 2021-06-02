С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — ПРАЙМ. Проблема с отменами рейсов между РФ и Германией решена, сообщил журналистам глава Росавиации Александр Нерадько в кулуарах ПМЭФ.

"Все решено", — сказал Нерадько, отвечая на вопрос, решена ли проблема с отменами рейсов "Аэрофлота", S7 и Lufthansa между РФ и Германией.

S7 во вторник отменила рейсы в Берлин и обратно из-за отсутствия разрешения со стороны властей Германии. Представитель немецкой Lufthansa сообщила РИА Новости, что компания отменила в среду рейсы из Москвы и Петербурга во Франкфурт и обратно, по её словам, это разовый инцидент. "Аэрофлот" отменил рейсы во Франкфурт и Мюнхен, которые должны были состояться в среду, а также обратные рейсы.

Источник в авиакругах ранее говорил агентству, что ситуация с полетами между РФ и Германией будет урегулирована уже в среду.

Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.