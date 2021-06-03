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2021
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Мантуров анонсировал разработку электромобиля Aurus
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Параллельно с разработкой российского премиального автомобиля Aurus на водороде планируется создать его полностью электрическую и гибридную версии, сообщил журналистам глава... ПРАЙМ, 03.06.2021
электромобиль, авто, aurus, новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июн — ПРАЙМ. Параллельно с разработкой российского премиального автомобиля Aurus на водороде планируется создать его полностью электрическую и гибридную версии, сообщил журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в кулуарах ПМЭФ-2021.
"Мы параллельно еще будем делать электрический (Aurus — ред.) полностью и гибрид, который обеспечивает работу электрического двигателя", — сказал он.
В понедельник, 31 мая, на заводе в Елабуге был представлен первый лабораторный образец автомобиля Aurus, работающий на водороде.
Aurus — первый российский бренд автомобилей класса "люкс", в линейке которого представлен лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Проект получил кодовое название "Кортеж" и реализуется госинститутом НАМИ при содействии группы Sollers Вадима Швецова и фонда Tawazun из ОАЭ. Вложения государства в проект составили 12,4 миллиарда рублей. Акционеры "Ауруса" — ФГУП НАМИ (63,5%), Фонд обороны, безопасности и развития ОАЭ Tawazun (36%) и Sollers (0,5%).
Петербургский международный экономический форум в 2021 году проходит 2-5 июня в очном формате. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.