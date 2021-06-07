МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Ситуация на российском рынке овощей стабильна, ценовая динамика соответствует многолетним трендам, заявил журналистам директор Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков. Росстат сообщил об ускорении инфляции в мае

Росстат ранее в понедельник опубликовал данные об индексе потребительских цен в России. В целом продовольственная инфляция составила 0,96% в мае после 0,75% в апреле. При этом плодоовощная продукция подорожала за май на 2,9% (в частности, свекла — на 35,3%, капуста — на 25,2%, морковь — на 18,8%, картофель — на 15,4%), подсолнечное масло — на 1,6%, мясо и птица — на 1,3%, сахар — на 0,3%.

"В целом ситуация на рынке овощей стабильна, и никаких отклонений от среднемноголетней тенденции мы в этом году не наблюдаем. После сезонного роста цен сейчас уже отмечается их снижение по ряду категорий", — прокомментировал Глушков.

По его словам, особенно это выражено в отношении огурцов и томатов, которые дешевеют, поскольку сезонные парники выходят на свои проектные мощности.

"Это увеличивает предложение на рынке дополнительно к продукции из круглогодичных теплиц. В конце мая начался активный сбор урожая открытого грунта в наших южных регионах, что ускорило тенденцию снижения цен. Пика она достигнет в течение июня", — добавил директор союза.