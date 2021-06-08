МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба проверила торговые сети в связи с ростом цен на свинину и говядину – нарушений не выявлено, сообщили РИА Новости в службе. Минсельхоз ожидает коррекцию цен на овощи по мере сбора нового урожая

По данным Росстата, с 25 по 31 мая в России выросли цены, в том числе на свинину и говядину.

"Федеральная антимонопольная служба провела анализ ценообразования и причин роста цен на говядину и свинину в крупнейших торговых сетях. Нарушений антимонопольного законодательства в ходе проверок не выявлено", — информирует служба.

В ФАС напомнили, что "наблюдаемый рост цен на плодоовощную продукцию носит сезонный характер и обусловлен поступлением в торговые сети урожая продукции текущего сезона".

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