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ФАС проверила цены на мясо в торговых сетях и не нашла нарушений
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Федеральная антимонопольная служба проверила торговые сети в связи с ростом цен на свинину и говядину – нарушений не выявлено, сообщили РИА Новости в службе. По данным Росстата, с... ПРАЙМ, 08.06.2021
мясо, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба проверила торговые сети в связи с ростом цен на свинину и говядину – нарушений не выявлено, сообщили РИА Новости в службе.
По данным Росстата, с 25 по 31 мая в России выросли цены, в том числе на свинину и говядину.
"Федеральная антимонопольная служба провела анализ ценообразования и причин роста цен на говядину и свинину в крупнейших торговых сетях. Нарушений антимонопольного законодательства в ходе проверок не выявлено", — информирует служба.
В ФАС напомнили, что "наблюдаемый рост цен на плодоовощную продукцию носит сезонный характер и обусловлен поступлением в торговые сети урожая продукции текущего сезона".
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