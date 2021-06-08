МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Самое компактное предложение на первичном рынке Москвы — студия комфорт-класса площадью 12 квадратных метров с отделкой в Нижегородском районе столицы, пишет РБК со ссылкой на исследование компании Est-a-Tet. Сбербанк прогнозирует снижение продаж жилья в России

На втором месте по компактности — апартаменты комфорт-класса с отделкой в районе Митино — их площадь 20,1 квадратного метра. На третьей позиции — квартира без отделки площадью 21,8 квадратного метра в районе Южное Бутово.

Четвертое место занимает квартира бизнес-класса без отделки в Головинском районе — ее площадь 25,5 квадратного метра. Замыкает первую пятерку квартира бизнес-класса без отделки площадью 25,7 квадратного метра в районе Коптево.

В базе новостроек компании "Бест-Новострой" минимальная площадь предложения составляет 14,6 квадратного метра. Это помещение продается в районе Кузьминки. Второй по компактности лот — квартира площадью 17,3 квадратного метра в районе Хорошево-Мневники.

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