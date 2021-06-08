2021-06-08T03:18:27+03:00
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https://1prime.ru/business/20210608/833876922.html
Названа площадь самого маленького жилья в новостройках Москвы
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https://россиясегодня.рф
Самое компактное предложение на первичном рынке Москвы — студия комфорт-класса площадью 12 квадратных метров с отделкой в Нижегородском районе столицы, пишет РБК со ссылкой на... ПРАЙМ, 08.06.2021
москва, жилье, недвижимость, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Самое компактное предложение на первичном рынке Москвы — студия комфорт-класса площадью 12 квадратных метров с отделкой в Нижегородском районе столицы, пишет РБК со ссылкой на исследование компании Est-a-Tet.
На втором месте по компактности — апартаменты комфорт-класса с отделкой в районе Митино — их площадь 20,1 квадратного метра. На третьей позиции — квартира без отделки площадью 21,8 квадратного метра в районе Южное Бутово.
Четвертое место занимает квартира бизнес-класса без отделки в Головинском районе — ее площадь 25,5 квадратного метра. Замыкает первую пятерку квартира бизнес-класса без отделки площадью 25,7 квадратного метра в районе Коптево.
В базе новостроек компании "Бест-Новострой" минимальная площадь предложения составляет 14,6 квадратного метра. Это помещение продается в районе Кузьминки. Второй по компактности лот — квартира площадью 17,3 квадратного метра в районе Хорошево-Мневники.
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