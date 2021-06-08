МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Цены в российских ресторанах в годовом исчислении выросли в среднем на 10-15%, пишет "Коммерсант". ФАС проверила цены на мясо в торговых сетях и не нашла нарушений

Причиной этого стало подорожание продуктов, рост издержек на персонал и логистику.

Участники рынка пересматривают стоимость блюд постепенно, опасаясь снижения трафика из-за падения покупательной способности. Однако уже осенью рестораторы не исключают новой индексации.

В сервисе по доставке еды Catery, поставщиками которой являются "Шоколадница", "Ваби Саби", "Андерсон", "Праймбиф Бар" и другие сети, отметили увеличение цены на еду примерно на 10%. Они указывают на подорожание фруктов, овощей, рыбы, морепродуктов и импортных сыров, тогда как цены на макаронные изделия, муку и крупы остались почти без изменений.

По данным Росстата, в мае продукты питания подорожали на 7,4% в годовом выражении.

Президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров уточняет, что ресторанные сети в среднем увеличили стоимость блюд в пределах 15%, но динамика может отличаться в зависимости от региона и стоимости логистики. По его словам, нынешние цены могут сохраняться до конца летнего сезона, после чего будет понятна необходимость новой индексации.

В Catery отмечают, что крупные ресторанные сети сдерживают цены в меню за счет оптовых закупок, но небольшие заведения не имеют такого преимущества, в связи чем у них стоимость позиций в меню может увеличиться до 20%.

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