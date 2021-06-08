МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Наиболее проблемной автомашиной с пробегом, по данным немецких экспертов, является Dacia (Renault) Logan. Об этом пишет журнал "За рулем" со ссылкой на рейтинг Ассоциации технического надзора Германии (TÜV). Издание отобрало те автомобили, которые актуальны для России. Водителям дали советы, как подготовить машину к жаре

У лидера списка в возрасте двух-трех лет (второе поколение) индекс отказов составил 10,4/56, то есть 10,4% отказов при среднем пробеге 56 тысяч километров.

На втором месте — Volkswagen Passat. Когда этой машине исполняется четыре-пять лет, индекс отказов составляет 19,8/90, а при достижении возраста шесть-семь лет индекс увеличивается до 25,3/120.

На третьей позиции Mazda 6. Эта модель подвержена поломкам только на небольших пробегах. Индекс отказов в возрасте двух-трех лет составляет 8,5/52. Речь о рестайлинговой версии нынешнего поколения, которая появилась, в том числе на российском рынке, в 2018 году.

На четвертом месте Hyundai Tucson, известный в России под индексом ix35. В возрасте 10–11 лет этот автомобиль ломается в 34% случаев при среднем пробеге 130 тысяч километров.

Замыкает список Nissan Qashqai. В возрасте 10–11 лет индекс его отказов составил 32,9/136. В Россию эти машины поставлялись с завода в британском Сандерленде, поэтому они не отличались от европейских версий.

Отмечается, что среди самых частых неисправностей — течь масла уже на втором году эксплуатации.

Читайте также:

Россиянам пригрозили уголовным наказанием за подсказки при сдаче на права