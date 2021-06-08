Названы пять самых проблемных машин с пробегом
МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Наиболее проблемной автомашиной с пробегом, по данным немецких экспертов, является Dacia (Renault) Logan. Об этом пишет журнал "За рулем" со ссылкой на рейтинг Ассоциации технического надзора Германии (TÜV). Издание отобрало те автомобили, которые актуальны для России.
У лидера списка в возрасте двух-трех лет (второе поколение) индекс отказов составил 10,4/56, то есть 10,4% отказов при среднем пробеге 56 тысяч километров.
На втором месте — Volkswagen Passat. Когда этой машине исполняется четыре-пять лет, индекс отказов составляет 19,8/90, а при достижении возраста шесть-семь лет индекс увеличивается до 25,3/120.
На третьей позиции Mazda 6. Эта модель подвержена поломкам только на небольших пробегах. Индекс отказов в возрасте двух-трех лет составляет 8,5/52. Речь о рестайлинговой версии нынешнего поколения, которая появилась, в том числе на российском рынке, в 2018 году.
На четвертом месте Hyundai Tucson, известный в России под индексом ix35. В возрасте 10–11 лет этот автомобиль ломается в 34% случаев при среднем пробеге 130 тысяч километров.
Замыкает список Nissan Qashqai. В возрасте 10–11 лет индекс его отказов составил 32,9/136. В Россию эти машины поставлялись с завода в британском Сандерленде, поэтому они не отличались от европейских версий.
Отмечается, что среди самых частых неисправностей — течь масла уже на втором году эксплуатации.
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