МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Маргарин, кондитерские изделия, сухие завтраки и паштеты могут содержать опасные Е-добавки, которых стоит избегать в пище, следует из исследования сервисов "СберЗдоровье" и "СберМаркет". Попова поручила провести детальное изучение добавок с диоксидом титана

"Ко Дню безопасности пищевых продуктов онлайн-сервисы "СберЗдоровье" и "СберМаркет" (входят в экосистему "Сбера") рассказали, как выбрать безопасные продукты, каких Е-добавок лучше избегать, и сколько стоит корзина полезных продуктов без добавок. Эксперты посоветовали полностью исключить Е230 бифенил и Е214 этилпарабен — они могут содержаться в маргарине и сладостях", — говорится в сообщении.

Диетолог сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха, слова которой приводятся в сообщении, рассказала, что Е-добавки — это вещества, используемые в приготовлении пищи для увеличения срока годности, нейтрализации окисления, достижения нужной консистенции или определенного вкуса.

При этом их делят на группы: пищевые красители, эмульгаторы, консерванты, стабилизаторы, антиоксиданты, усилители вкуса и аромата, антибиотики, глазирующие агенты, ферменты, глазирователи, подсластители и разрыхлители, модифицированные крахмалы, химические растворители.

По словам диетолога, условно добавки также делят на три группы: условно-безвредные (обычно, экстракты растений и натуральных продуктов), условно-опасные (могут навредить при употреблении в большом количестве) и опасные добавки, которые очень негативно могут повлиять на организм.

"К ним относятся, например, Е230 бифенил — при изготовлении маргарина, мороженого, кондитерских изделий, Е214 этилпарабен — при приготовлении мясных продуктов, паштетов, сыров, сухих завтраков, молочных десертов, Е103, Е105, Е111, Е121. Часть добавок этой категории запрещена в России", — пояснила Макуха.

По данным "СберМаркета", корзина продуктов без добавления искусственных добавок, в которую входят свежие фрукты и овощи, охлажденное мясо говядины и птицы, рыба, крупы, орехи и зеленый чай, обойдется россиянину в 2959 рублей в неделю.

Читайте также:

Специалисты предупредили об опасности популярной пищевой добавки