МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Россияне все больше отдают летом предпочтение передвижению на открытом воздухе и почти каждый десятый использует для этого велосипед, выяснили для РИА Новости в исследовательском центре сервиса Зарплата.ру. Названы самые высокооплачиваемые вакансии в российских городах

"Девять процентов опрошенных предпочитают добираться до рабочего места на собственном велосипеде. При этом в большей степени предпочтение велотранспорту отдают мужчины – 89% против 11% женщин", — говорится в отчете сервиса по итогам онлайн-опроса 1 тысячи 700 респондентов с 31 мая по 2 июня во всех регионах страны.

Чаще всего до работы таким способом добираются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля и Ижевска, реже всего – Новосибирска и Самары. При этом больше всего времени на поездку до офиса тратят жители Москвы – в среднем около 40 минут, меньше всего томичи – около 15 минут. Большинству велосипедистов 18-25 лет – данное средство передвижения есть у 39% молодых людей.

Добравшись до работы, 87% сотрудников оставляют велосипед пристегнутым на улице или на подземной парковке бизнес-центра, а 13% заносят его в офис.

Среди основных причин, мешающих использовать этот вид транспорта, чтобы добираться до работы, респонденты отметили плохие дороги и отсутствие в городе велосипедной инфраструктуры, невозможность переодеться и принять душ после поездки, необходимость преодолевать большие расстояния – офис находится слишком далеко.

О наличии велодорожек в городе заявили лишь 14% опрошенных горожан, 39% признались, что ездят по проезжей части. Шлем во время поездок используют всего 8% опрошенных. По данным отчета, больше всего велосипедистов работают в сфере IT, общепита, культуры, искусства и медиа.

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