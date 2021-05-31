МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Чаще всего в отпуск ходят специалисты из сферы финансов, строительства и IT, выяснил сервис "Работа.ру", исследование которого есть в распоряжении РИА Новости. Россияне рассказали, за какую зарплату готовы отказаться от отпуска

В исследовании приняли участие более пяти тысяч пользователей сервиса из всех регионов России. Большинство опрошенных (41%) указали, что ходят в отпуск один раз в год. Почти каждый пятый респондент (19%) отдыхает по два-три раза в год. Лишь 3% участников исследования оформляют отпуск четыре и более раз в год, а 37% жителей России в отпуск практически не ходят.

"Чаще других в отпуск ходят специалисты из сферы финансов и инвестиций — эту отрасль отметили 17% тех, кто отдыхает 2-3 раза в год, и 13% тех, кто отдыхает 2 и более раз в год", — рассказали эксперты сервиса.

Кроме того, четыре и более раза в год отдыхают специалисты строительства (10%) и IT (9%). В лидерах по частым отпускам оказались работники транспорта и логистики, а также медики — это 13% и 7% тех, кто ходит в отпуск два-три раза в год.

При этом почти не ходят в отпуск специалисты из сферы производства и промышленности, охраны и образования.

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