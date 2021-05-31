2021-05-31T07:26:05+03:00
2021-05-31T07:26:05+03:00
2021-05-31T07:26:05+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210531/833796966.html
Исследование показало, работники каких сфер чаще всего ходят в отпуск
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Чаще всего в отпуск ходят специалисты из сферы финансов, строительства и IT, выяснил сервис "Работа.ру", исследование которого есть в распоряжении РИА Новости. В исследовании... ПРАЙМ, 31.05.2021
it-отрасль, строительство, финансы, отпуск, новости, технологии, финансы, ит-бизнес
https://1prime.ru/images/83285/67/832856759.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83285/67/832856759.jpg
https://1prime.ru/images/83285/67/832856758.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83285/67/832856758.jpg
https://1prime.ru/images/83285/67/832856746.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83285/67/832856746.jpg
https://1prime.ru/society/20210527/833768032.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Чаще всего в отпуск ходят специалисты из сферы финансов, строительства и IT, выяснил сервис "Работа.ру", исследование которого есть в распоряжении РИА Новости.
В исследовании приняли участие более пяти тысяч пользователей сервиса из всех регионов России. Большинство опрошенных (41%) указали, что ходят в отпуск один раз в год. Почти каждый пятый респондент (19%) отдыхает по два-три раза в год. Лишь 3% участников исследования оформляют отпуск четыре и более раз в год, а 37% жителей России в отпуск практически не ходят.
"Чаще других в отпуск ходят специалисты из сферы финансов и инвестиций — эту отрасль отметили 17% тех, кто отдыхает 2-3 раза в год, и 13% тех, кто отдыхает 2 и более раз в год", — рассказали эксперты сервиса.
Кроме того, четыре и более раза в год отдыхают специалисты строительства (10%) и IT (9%). В лидерах по частым отпускам оказались работники транспорта и логистики, а также медики — это 13% и 7% тех, кто ходит в отпуск два-три раза в год.
При этом почти не ходят в отпуск специалисты из сферы производства и промышленности, охраны и образования.
Читайте также:
Каждый пятый россиянин планирует летом отдохнуть на Черном море