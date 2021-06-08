МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ. Французского автопроизводителя Renault обвинили в мошенничестве в связи с его дизельными автомобилями старых выпусков, говорится в сообщении компании. Что остановит рост цен на автомобильное топливо

Компания сообщает, что судебное расследование по делу о дизельных автомобилях старых поколений было начато ещё 12 января 2017 года, но с сегодняшнего дня Renault находится под следствием по обвинению в мошенничестве.

Renault отмечает, что по этому статусу фирма считается невиновной, и отрицает нарушения, указывая, что ее автомобили не оснащены каким-либо ненадлежащим программным обеспечением для устройств контроля за выбросами веществ в атмосферу.

"Renault будет должен выплатить залог в размере 20 миллионов евро, из которых 18 миллионов будут выделены на возможную выплату ущерба и штрафов, а также должен будет предоставить банковскую гарантию в 60 миллионов евро для возможной компенсации ущерба", — также говорится в релизе.

Renault — не единственный автопроизводитель, которого обвиняют в чём-то подобном. Концерн Volkswagen осенью 2015 года оказался в центре так называемого "дизельного скандала". Тогда компанию обвинили в США в том, что она оснащала дизельные автомобили программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов определённых веществ в атмосферу. В апреле 2017 года Volkswagen договорился о выкупе автомобилей у потребителей и выплате им компенсаций.

В прошлом ноябре первый групповой иск против Volkswagen из-за этого скандала, согласно сообщениям в СМИ, был подан во Франции, а затем, в декабре, и суд ЕС счел незаконной установку Volkswagen ПО для манипуляций показателями выбросов.