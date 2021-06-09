МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Цены на продукты в несетевой рознице РФ за май выросли на 1%, больше всего за месяц подорожали сосиски, майонез и подсолнечное масло, в годовом выражении цены на продукты выросли на 6%, сообщили РИА Новости в компании "Эвотор". Россиян предупредили о резких скачках цен

Компания оценивает динамику цен на основании собственного продуктового индекса, который основан на фактических данных о покупках в несетевой торговле. При расчете используется 187 товарных наименований из 47 ключевых для традиционной торговли продуктовых категорий.

"Как и в апреле, в мае больше всего за месяц подорожали сосиски и сардельки ― на 9%. За год этот продукт подорожал на 16%. Средняя цена на майонез выросла в мае на 5%, а за год ― на 25%", — сообщили в компании. Пельмени и растительное масло подорожали на 3%; по сравнению с маем прошлого года цены на растительное масло выросли на 52%.

Средние цены на такие сладости, как зефир, пастила, пряники, вафли, сдоба и выпечка, выросли на 2%; на столько же подорожали готовые консервированные блюда, крупы и консервированные овощи.

Шоколадные конфеты и батончики, мармелад, крекеры, напитки, вода и лимонады подорожали чуть меньше — на 1%. Средние цены на гречку, томатную пасту, пюре, лапшу быстрого приготовления, молотый и растворимый кофе, молочные продукты, макароны и полуфабрикаты из мяса за май выросли на 1%.

Сливки и каши в мае по сравнению с апрелем подешевели на 1%. Средние цены на соки и нектары, сметану, пшеничную муку, молоко, пресервы из рыбы и морепродуктов, а также чай, кофе, какао, кефир, сыр, творог, рис, масло и маргарин за месяц не изменились, уточнили в компании.

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