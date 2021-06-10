МОСКВА, 10 июн — ПРАЙМ. РФ с четверга возобновляет регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко, Хорватией, а также чартерные полеты в Албанию. Россия и Турция подчеркнули важность возобновления авиасообщения

Рейсы Москва – Вена (Австрия) могут выполняться два раза в неделю, Москва – Будапешт (Венгрия) два раза в неделю, Москва – Бейрут (Ливан) один раз в неделю, Москва – Люксембург один раз в неделю, Москва – Порт-Луи (Маврикий) два раза в неделю, Москва – Рабат (Марокко) два раза в неделю, Москва – Загреб (Хорватия) два раза в неделю. Чартеры Москва – Тирана (Албания) разрешены один раз в неделю.

Помимо открытия новых стран, РФ с четверга увеличивает количество авиарейсов с Грецией по маршруту Москва-Афины на два в неделю, с Азербайджаном (Москва-Баку), Арменией (Москва-Ереван), Катаром (Москва-Доха), Узбекистаном (Москва-Ташкент) и Таджикистаном (Москва-Душанбе) – на один рейс в неделю, с Египтом (Москва-Каир) и Сербией (Москва-Белград) – до семи рейсов в неделю.

Кроме того, Россия увеличивает количество авиарейсов с Белоруссией по маршруту Москва – Минск до 10 раз в неделю на взаимной основе. К разрешенным рейсам добавился маршрут Москва-Мюнхен (авиасообщение с Германией было возобновлено, но летать можно было только в Берлин и Франкфурт).

Также с 10 июня разрешаются полеты за рубеж из международных аэропортов Нижнекамска, Владикавказа и Томска.

Россия из-за пандемии коронавируса с 27 марта 2020 года прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами, за исключением вывозных рейсов, а также грузовых, почтовых, санитарных и ряда других. С августа прошлого года Россия начала постепенно возобновлять международное авиасообщение.

К настоящему времени также уже разрешено летать в Швейцарию, Египет, ОАЭ, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Сербию, Южную Корею, Японию, Эфиопию, Финляндию, Вьетнам, Индию, Катар, Грецию, Сингапур, Азербайджан, Армению, Германию, Венесуэлу, Сирию, Таджикистан, Узбекистан, Исландию, Мексику, Португалию, Саудовскую Аравию, Великобританию, на Кубу, на Сейшелы, Мальдивы, Мальту и Шри-Ланку. Кроме того, ранее были разрешены полеты в Танзанию и Турцию, но из-за эпидемиологической обстановки полеты в первую страну были приостановлены, в последнюю — ограничены.

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