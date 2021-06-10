Крупным сетям хотят запретить торговать по ночам и в выходные
МОСКВА, 10 июн – ПРАЙМ. Законодатели предложили ограничить работу торговых сетей в ночное время и по выходным дням в ряде регионов, пишут "Известия".
С соответствующим предложением к помощнику президента Максиму Орешкину обратился председатель комитета Совфеда по экономической политике Андрей Кутепов.
Как уточняется, инициатива сформирована в ответ на запрос ряда субъектов. Отмечается, в частности, что одна из проблем отрасли в регионах — сложность доступа товаров небольших производителей на полки в торговых сетях, а также доминирующее положение крупного ритейла.
В перечень инициатив, выработанных в комитете, вошли ряд предложений:
Запретить торговым сетям работать в выходной день или круглосуточно, что должно открыть более широкие возможности для организации ярмарок и нестационарных торговых точек и дать доступ местным производителям к каналам торговли;
Способствовать объединению малых торговых сетей в региональные ассоциации и союзы, формированию закупочных кооперативов;
Распространять меры поддержки малого бизнеса на предпринимателей, которые работают по франшизам крупных сетей. Сейчас их доступ к этим стимулам ограничен;
Упростить доставку хлеба и хлебобулочных изделий до населения, обеспечить развитие мобильной торговли и собственной розницы производителей. Сейчас они вынуждены значительную часть прибыли отдавать торговым сетям.
По мнению директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, ограничение режима работы — не рыночная мера. "Это прерогатива предприятий решать, когда они хотят работать, а когда — нет. Директивные решения власти могут давать лишь государственному бизнесу", — пояснил эксперт.
В Минпромторге на просьбу оценить предложение сообщили, что рассмотрят его при поступлении в установленном порядке.
Читайте также:
https://1prime.ru/business/20210610/833893703.html