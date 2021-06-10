Крупнейший в мире производитель мяса рассказал, сколько заплатил хакерам
ВАШИНГТОН, 10 июн — ПРАЙМ. Ставший жертвой хакеров крупнейший в мире производитель мяса JBS заявил, что заплатил вымогателям 11 миллионов долларов.
"Сегодня компания JBS USA подтвердила, что заплатила выкуп, равный 11 миллионам долларов в ответ на преступную кибератаку", — говорится в заявлении компании.
Как отмечается в заявлении, на момент выплаты компания восстановила работу большей части своих объектов. "Для нашей компании и меня лично это было очень непростое решение. Однако мы решили принять его, чтобы предотвратить потенциальные риски для наших клиентов", — отметил в заявлении гендиректор JBS Андре Ногейра.
"JBS USA смогла быстро разрешить проблемы, возникшие в результате атаки, благодаря протоколам киберзащиты, изощренным системам и зашифрованным серверам копирования", — говорится в размещенном на сайте компании заявлении, которым она подтверждает оплату выкупа.
По данным ФБР, атаку совершила одна из самых сложно устроенных и оснащенных преступных групп, говорится в пресс-релизе компании.
"Компания тратит больше 200 миллионов долларов ежегодно на работу IT-отделов, по всему миру этим вопросом занимаются 850 профессионалов", — говорится в сообщении.
JBS заявляет, что была в постоянной связи с правительством США. Ведущееся третьими лицами расследование продолжается, окончательных выводов не сделано, говорится в релизе. JBS подчеркивает, что данные компании, клиентов или сотрудников в результате атаки не были скомпрометированы.
В своем релизе о полном разрешении ситуации недельной давности компания не упоминала выкуп в качестве инструмента, благодаря которому удалось восстановить работу, а только серьезные вложения в защитные системы.
Ранее кибератака на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food привела к временному закрытию всех ее заводов по производству говядины в США.
Кибератаке подверглась также компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США. Из-за атаки компания отключила некоторые системы, глава компании Джозеф Блаунт заявил, что оператор выплатил вымогателям 4,4 миллиона долларов в криптовалюте. Позже ФБР сообщило что властям США удалось вернуть 2,3 миллиона долларов из выкупа.
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