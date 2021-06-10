ВАШИНГТОН, 10 июн — ПРАЙМ. Ставший жертвой хакеров крупнейший в мире производитель мяса JBS заявил, что заплатил вымогателям 11 миллионов долларов. ФБР уточнило, какую часть выкупа Colonial Pipeline удалось вернуть

"Сегодня компания JBS USA подтвердила, что заплатила выкуп, равный 11 миллионам долларов в ответ на преступную кибератаку", — говорится в заявлении компании.

Как отмечается в заявлении, на момент выплаты компания восстановила работу большей части своих объектов. "Для нашей компании и меня лично это было очень непростое решение. Однако мы решили принять его, чтобы предотвратить потенциальные риски для наших клиентов", — отметил в заявлении гендиректор JBS Андре Ногейра.

Также компания сообщила, что ежегодные расходы на защиту от подобных нападений превосходят эту сумму многократно.

"JBS USA смогла быстро разрешить проблемы, возникшие в результате атаки, благодаря протоколам киберзащиты, изощренным системам и зашифрованным серверам копирования", — говорится в размещенном на сайте компании заявлении, которым она подтверждает оплату выкупа.

По данным ФБР, атаку совершила одна из самых сложно устроенных и оснащенных преступных групп, говорится в пресс-релизе компании.

"Компания тратит больше 200 миллионов долларов ежегодно на работу IT-отделов, по всему миру этим вопросом занимаются 850 профессионалов", — говорится в сообщении.

JBS заявляет, что была в постоянной связи с правительством США. Ведущееся третьими лицами расследование продолжается, окончательных выводов не сделано, говорится в релизе. JBS подчеркивает, что данные компании, клиентов или сотрудников в результате атаки не были скомпрометированы.

В своем релизе о полном разрешении ситуации недельной давности компания не упоминала выкуп в качестве инструмента, благодаря которому удалось восстановить работу, а только серьезные вложения в защитные системы.

Ранее кибератака на международную компанию и крупнейшего в мире производителя мяса JBS Food привела к временному закрытию всех ее заводов по производству говядины в США.

Кибератаке подверглась также компания Colonial Pipeline, крупнейший оператор трубопроводов в США. Из-за атаки компания отключила некоторые системы, глава компании Джозеф Блаунт заявил, что оператор выплатил вымогателям 4,4 миллиона долларов в криптовалюте. Позже ФБР сообщило что властям США удалось вернуть 2,3 миллиона долларов из выкупа.

Читайте также:

Крупнейший производитель мяса восстановил работу фабрик после кибератаки