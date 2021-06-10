ТОКИО, 10 июн — ПРАЙМ. Власти Японии направят рекомендацию национальным компаниям избегать воздушное пространство Белоруссии после инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair, заявил в ходе пресс-конференции генеральный секретарь кабинета министров страны Кацунобу Като. Белорусские власти прокомментировали ситуацию с авиацией в стране

"В связи с принудительной посадкой коммерческого рейса национальным авиакомпаниями будет направлено предупреждение по мерам безопасности с рекомендацией избегать воздушное пространство Белоруссии", — подчеркнул он.

Като отметил, что белорусским авиакомпаниям будет закрыт доступ в воздушное пространство Японии.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков".

Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии. Запрет на использование самолетами белорусских авиаперевозчиков воздушного пространства и аэропортов Евросоюза начал действовать 5 июня после публикации соответствующего решения Совета ЕС.

Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщал командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

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