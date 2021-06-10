ЕРЕВАН, 10 июн — ПРАЙМ. Правительство Армении одобрило на заседании в четверг финансовое соглашение с ЕС, предусматривающее предоставление Еревану 3 миллионов евро в рамках процесса плавного отказа от географического указания "коньяк" для армянской алкогольной продукции, передает корреспондент РИА Новости. Россияне сократили потребление табака и алкоголя

"Предусмотренная соглашением программа финансируется из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. Общая стоимость — 3 миллиона евро. Цель финансового соглашения — содействовать плавному и эффективному прекращению использования географического указания "коньяк" для армянской продукции, а также помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках", — говорится в постановлении правительства, проект которого представил министр экономики страны Ваан Керобян.

В частности, реализуемая с ЕС программа предусматривает разработку нового наименования для армянского коньяка, его рекламу и маркетинг на внутреннем и традиционных внешних рынках.

В кабмине также отметили, что проект реализуется в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерства с ЕС.