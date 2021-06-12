МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Новые ограничения в Москве из-за ситуации с коронавирусом — "контрольный выстрел" для сектора общепита, отрасли может понадобиться "финансовый спасательный круг", заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов. Врач назвал риски дальних поездок для переболевших коронавирусом

"Для московского общепита эта новость прозвучала как контрольный выстрел. Неминуемы новые потери и без того не восстановившейся отрасли. Конечно, очень хочется надеяться, что ограничительные меры не будут продлены, но если это произойдёт, властям нужно либо готовить для общепита финансовый спасательный круг, либо изменить отношение к необходимости всеобщей вакцинации", — сказал Титов.

"Напоминаю, что для бизнеса, по нашим опросам, новый локдаун является одним из самых нежелательных вариантов развития событий. Переложить все потери на плечи одних лишь коммерсантов не удастся", — добавил бизнес-омбудсмен.

В субботу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем блоге, что из-за осложнившейся ситуации с распространением коронавируса усиливаются меры в столице. В частности, с 13 по 20 июня снова приостанавливается работа фуд-кортов в торговых центрах и других аналогичных организациях. Кроме того, в организациях общепита, а также в ночных клубах, караоке, боулингах, на дискотеках и в других развлекательных заведениях вновь вводится запрет на обслуживание посетителей в ночное время — с 23.00 до 6.00, за исключением обслуживания на вынос.

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