МОСКВА, 12 июн — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин рассказал, что после второго укола вакциной от COVID-19 у него ненадолго поднялась температура, сообщили РИА Новости.

"У меня после второго укола через 12 часов температура немножко поднялась — 37,2. Но это было вечером. Утром проснулся, уже ничего не было", — сказал президент во время разговора с героями труда и лауреатами государственных премий РФ. Собянин продлил выходные дни в Москве до 20 июня

Один из лауреатов, директор НИЦ эпидемиологии им. Гамелеи Александр Гинцбург, сказал президенту, что данный симптом абсолютно нормален, так как вакцина содержит "чужеродный белок".

Он также отметил, что российский препарат, в отличие от AstraZeneca, не содержит обезьяньего белка.

"Это более дешевые технологии", — сказал Гинцбург, имея ввиду зарубежный препарат.

"А стоит дороже", — отреагировал Путин.

Владимир Путин вакцинировался от COVID-19 весной. По его словам, врачи констатировали хороший иммунный ответ.

При этом президент не уточняет, какой именно вакциной он привился.

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