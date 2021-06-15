МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. В аэропортах Черноморского побережья заканчиваются слоты для приема самолетов. Об этом "Известиям" рассказали источники в авиакомпаниях. Какие российские курорты сильнее подорожали этим летом

Слот — это временной интервал, когда самолет прилетает в аэропорт, обслуживается, высаживает пассажиров, принимает новых и улетает.

Ситуация с их нехваткой особенно характерна для аэропортов Симферополя, а также Сочи и Анапы, входящих в холдинг "Аэродинамика" Олега Дерипаски.

Как следует из письма операционного директора крымского аэропорта руководителям летающих туда авиакомпаний, по состоянию на 2 июня в гавани оставалось только три слота — два ночных (с 21:50 до 00:50) и один дневной (с 15:00 до 15:50).

"В связи с закрытием границ популярных иностранных курортов полеты в Крым этим летом пользуются рекордным спросом. Авиакомпании продолжают направлять заявки на открытие новых рейсов", — сообщил изданию представитель симферопольского аэропорта.

Один из собеседников в крупной российской авиакомпании рассказал, что в Сочи почти не осталось слотов. Аэропорт Анапы не может подтвердить их на выполнение полетов в одно и то же время на все дни недели даже в неудобные для пассажиров часы.

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