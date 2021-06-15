2021-06-15T04:06:41+03:00
2021-06-15T04:06:41+03:00
2021-06-15T04:06:41+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210615/833928247.html
Авиакомпании исчерпали возможности отправки туристов на Черное море
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
В аэропортах Черноморского побережья заканчиваются слоты для приема самолетов. Об этом "Известиям" рассказали источники в авиакомпаниях. Слот — это временной интервал, когда... ПРАЙМ, 15.06.2021
аэропорты, авиакомпании, туризм, новости, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83271/11/832711170.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83271/11/832711170.jpg
https://1prime.ru/images/83271/11/832711167.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83271/11/832711167.jpg
https://1prime.ru/images/83271/11/832711164.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83271/11/832711164.jpg
https://1prime.ru/tourism/20210614/833924547.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн – ПРАЙМ. В аэропортах Черноморского побережья заканчиваются слоты для приема самолетов. Об этом "Известиям" рассказали источники в авиакомпаниях.
Слот — это временной интервал, когда самолет прилетает в аэропорт, обслуживается, высаживает пассажиров, принимает новых и улетает.
Ситуация с их нехваткой особенно характерна для аэропортов Симферополя, а также Сочи и Анапы, входящих в холдинг "Аэродинамика" Олега Дерипаски.
Как следует из письма операционного директора крымского аэропорта руководителям летающих туда авиакомпаний, по состоянию на 2 июня в гавани оставалось только три слота — два ночных (с 21:50 до 00:50) и один дневной (с 15:00 до 15:50).
"В связи с закрытием границ популярных иностранных курортов полеты в Крым этим летом пользуются рекордным спросом. Авиакомпании продолжают направлять заявки на открытие новых рейсов", — сообщил изданию представитель симферопольского аэропорта.
Один из собеседников в крупной российской авиакомпании рассказал, что в Сочи почти не осталось слотов. Аэропорт Анапы не может подтвердить их на выполнение полетов в одно и то же время на все дни недели даже в неудобные для пассажиров часы.
Читайте также:
От чего стоит застраховаться перед турпоездкой в 2021 году