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Экс-жена главы Amazon пожертвовала $2,7 миллиарда различным организациям
Бизнес
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Бывшая жена богатейшего человека в мире, главы компании Amazon Джеффа Безоса, Маккензи Скотт объявила о решении пожертвовать почти $2,74 миллиарда 286 организациям, об этом Скотт... ПРАЙМ, 16.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 16 июн — ПРАЙМ. Бывшая жена богатейшего человека в мире, главы компании Amazon Джеффа Безоса, Маккензи Скотт объявила о решении пожертвовать почти $2,74 миллиарда 286 организациям, об этом Скотт сообщила в своем личном блоге.
Как написала Скотт, она вместе с со своим новым мужем Дэном Джуэттом, а также командой исследователей и консультантов отобрала 286 некоммерческих организаций, занятых в "сферах, которыми пренебрегают". Среди них — образовательные организации, организации по борьбе с религиозной и этнической дискриминацией, культурные учреждения.
В результате "рекордно дорогого бракоразводного процесса" бывшая жена Безоса получила четвертую часть его доли в Amazon. Ее состояние, по оценкам Forbes, составило 36 миллиардов долларов. Расторжение брака позволило Скотт занять 15-е место в списке 400 богатейших людей США в 2019 году.
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