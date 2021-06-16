ВАШИНГТОН, 16 июн — ПРАЙМ. Бывшая жена богатейшего человека в мире, главы компании Amazon Джеффа Безоса, Маккензи Скотт объявила о решении пожертвовать почти $2,74 миллиарда 286 организациям, об этом Скотт сообщила в своем личном блоге. Полет в космос в компании Джеффа Безоса продали за 28 миллионов долларов

Как написала Скотт, она вместе с со своим новым мужем Дэном Джуэттом, а также командой исследователей и консультантов отобрала 286 некоммерческих организаций, занятых в "сферах, которыми пренебрегают". Среди них — образовательные организации, организации по борьбе с религиозной и этнической дискриминацией, культурные учреждения.

В результате "рекордно дорогого бракоразводного процесса" бывшая жена Безоса получила четвертую часть его доли в Amazon. Ее состояние, по оценкам Forbes, составило 36 миллиардов долларов. Расторжение брака позволило Скотт занять 15-е место в списке 400 богатейших людей США в 2019 году.

Читайте также:

СМИ: Франция настаивает на включении Amazon в глобальную систему налогов