МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Инвесторы, которые вложили деньги в недвижимость на фоне льготной ипотеки, теперь могут недополучить средства от продажи квартир, пишут "Известия". Хуснуллин назвал причины роста цен на жилье

Участники рынка сообщили изданию, что в этом году средняя стоимость новых квартир может снизиться на 5-8%. На это окажут влияние увеличение предложения от инвесторов, а также снижение спроса из-за роста средних ипотечных ставок.

Льготной ипотекой, из-за которой возник ажиотаж, дефицит и рост цен на рынке недвижимости в прошлом году, пользовались не только граждане для улучшения своих жилищных условий, но и инвесторы.

За прошлый год средняя стоимость квартир в новостройках по стране выросла примерно на 19%. Это произошло в том числе из-за высокого спроса, подогретого льготной ипотекой, а также сложившегося в результате дефицита новостроек.

Руководитель центра новостроек федеральной компании "Этажи" Сергей Зайцев рассказал, что в новостройках за время действия программы было куплено порядка 20% квартир с целью их дальнейшей продажи. Как правило, в год таких продаж по стране бывает около 5%.

К тому моменту, когда возведение домов завершается и цены становятся выше, чем на начальной стадии строительства, — ближе к 2022 году, в продаже появятся квартиры от инвесторов. В сочетании с такими факторами, как увеличение предложения, в том числе за счет самих инвесторов, а также снижение спроса из-за роста средних ипотечных ставок, включая льготную, это, по оценке эксперта, может замедлить рост цен на жилье.

"Если объекты инвесторов выйдут на рынок массово и в краткосрочной перспективе, средняя стоимость квартир может снизиться в этот период на 5-8%" — отметил Зайцев.

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