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Hyundai планирует увеличить производство машин на заводе в России
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Автоконцерн Huyndai планирует увеличить производство автомобилей на своем заводе в Санкт-Петербурге в текущем году более чем на 5%, до свыше 230 тысяч штук, сообщил журналистам... ПРАЙМ, 16.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Автоконцерн Huyndai планирует увеличить производство автомобилей на своем заводе в Санкт-Петербурге в текущем году более чем на 5%, до свыше 230 тысяч штук, сообщил журналистам директор производственного управления завода Андрей Казак.
"В этом году будет точно больше 230 тысяч", — сказал он, отметив, что в прошлом году на заводе было произведено 219 тысяч автомобилей.
Казак также рассказал, что экспортные поставки автомобилей в 2021 году превзойдут прошлогодние показатели. За первые 5 месяцев года автозавод уже поставил более 12 тысяч машин, тогда как в прошлом году в общей сложности было экспортировано порядка 20 тысяч автомобилей.