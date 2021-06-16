С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Автоконцерн Huyndai планирует увеличить производство автомобилей на своем заводе в Санкт-Петербурге в текущем году более чем на 5%, до свыше 230 тысяч штук, сообщил журналистам директор производственного управления завода Андрей Казак. В России резко вырос спрос на автозапчасти

"В этом году будет точно больше 230 тысяч", — сказал он, отметив, что в прошлом году на заводе было произведено 219 тысяч автомобилей.

Казак также рассказал, что экспортные поставки автомобилей в 2021 году превзойдут прошлогодние показатели. За первые 5 месяцев года автозавод уже поставил более 12 тысяч машин, тогда как в прошлом году в общей сложности было экспортировано порядка 20 тысяч автомобилей.