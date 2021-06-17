МОСКВА, 17 июн – ПРАЙМ. В России предложили предоставлять особые условия возврата денежных средств для многодетных семей из расчета 20% от стоимости и проезда, и проживания, сообщает RT. Россияне могут снова купить тур с кешбэком

С такой инициативой выступила уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По ее мнению, важно создавать условия стимулирования рождаемости и оказывать поддержку многодетным семьям.

Волынец отметила, что сейчас предоставляются субсидии на стимулирование доступных внутренних туристских поездок через возмещение части стоимости оплаченной туристской услуги. При этом возвращается 20% от стоимости поездки по России на карту МИР, а максимальная сумма возврата за одну транзакцию составляет 20 тысяч рублей.

"В целях усиления социальной поддержки многодетных семей в России прошу вас рассмотреть вопрос предоставления особых условий возврата денежных средств (кешбэка) для многодетных семей из расчета 20% от стоимости проезда, размещения в гостинице, доме отдыха или санатории на территории России", — говорится в обращении.

При этом предлагается установить максимальный размер кешбэка на каждого члена семьи в размере 20 тысяч рублей, а также дополнить существующий регламент предоставления кешбэка на путевки в детский лагерь кешбэком на оплату проезда в лагерь и обратно.

По словам общественницы, такой инструмент обеспечивает целевые расходы, что означает прозрачность использования денежных средств, и будет способствовать повышению качества жизни многодетных семей.

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