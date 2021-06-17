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Бизнес оценил итоги встречи Путина и Байдена
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Россия и США по итогам переговоров лидеров стран Владимира Путина и Джо Байдена вышли на позитивный тренд диалога, такое мнение выразил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов. В... ПРАЙМ, 17.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Россия и США по итогам переговоров лидеров стран Владимира Путина и Джо Байдена вышли на позитивный тренд диалога, такое мнение выразил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов.
В среду в Женеве состоялся саммит РФ-США.
"Многие в США посчитают, что Байден сдал позиции. Но произошло главное, стороны коснулись дна противостояния и вышли на новый позитивный тренд диалога", — прокомментировал Титов.
"Байден, в отличии от всех этих радикальных невежд, опытный дипломат, для которого даже самый худой мир лучше войны. И это правильно, угроза глобальной катастрофы отступает", — добавил собеседник агентства.
Он также напомнил, что еще до выборов в США победа Байдена была показателем не ухудшения, а плюсом для долгих и устойчивых отношений между странами.