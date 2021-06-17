МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Россия и США по итогам переговоров лидеров стран Владимира Путина и Джо Байдена вышли на позитивный тренд диалога, такое мнение выразил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов. Трамп назвал Россию единственным победителем саммита в Женеве

В среду в Женеве состоялся саммит РФ-США.

"Многие в США посчитают, что Байден сдал позиции. Но произошло главное, стороны коснулись дна противостояния и вышли на новый позитивный тренд диалога", — прокомментировал Титов.

"Байден, в отличии от всех этих радикальных невежд, опытный дипломат, для которого даже самый худой мир лучше войны. И это правильно, угроза глобальной катастрофы отступает", — добавил собеседник агентства.

Он также напомнил, что еще до выборов в США победа Байдена была показателем не ухудшения, а плюсом для долгих и устойчивых отношений между странами.