МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Власти Москвы рассмотрят предложение рестораторов о свободных от COVID-19 заведениях, сообщил РИА Новости руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк. Рестораны Москвы обсуждают создание зон для вакцинированных

Ранее в четверг мэр Москвы Сергей Собянин провел встречу с рестораторами. Они предложили мэру провести в столице эксперимент со свободными от COVID-19 общественными зонами. По их предложению, такие зоны могли бы работать при условии, что сотрудники предприятий пройдут вакцинацию, а на входе будет организован контроль, который позволит проверять у посетителей документы, удостоверяющие прохождение вакцинации или наличие отрицательного ПЦР-теста.

"Рассмотрим", — сказал Немерюк, отвечая на вопрос, поддерживают ли власти столицы данное предложение.

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