МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Около 17% пользователей интернета в России при покупках товаров и услуг учитывают отзывы других людей в сети, свидетельствуют данные сервиса "Объявления" социальной сети "ВКонтакте" и исследовательского агентства ResearchMe, которые есть в распоряжении РИА Новости. Названы самые популярные тенденции в сфере интернет-торговли

"Для 37% респондентов при покупках важно мнение семьи или родственников, при этом для женщин этот фактор важнее в 1,5 раза. Для 17% важную роль играют отзывы, а для 12% в равной степени важны точки зрения друзей и специалистов, делающих обзоры на товары в интернете", — говорится в сообщении сервиса по итогам исследования.

Как показывают данные опроса, к коллегам за советом при покупках товаров или услуг обращается лишь 3% пользователей рунета, мнение блогеров учитывают еще меньше – 2% опрошенных. При этом каждый шестой (17% респондентов) заявил, что "все выбирает самостоятельно".

В целом, с кем-то из близких или друзей при покупке товаров и услуг часто советуется большая часть интернет-пользователей в России (86%). При этом больше всего в советах нуждаются молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет.

Опрос, участие в котором приняли 1223 пользователя рунета старше 18 лет, проводился в мае текущего года.

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