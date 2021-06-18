МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Новый способ мошенничества с якобы украденными аккаунтами пользователей арендных электросамокатов появился в сети, рассказали РИА Новости в компании по стратегическому управлению цифровыми рисками Bi.Zone. Стало известно, как россиян обманывают с помощью поддельного "Авито"

"Эксперты обнаружили первые объявления о продаже взломанных аккаунтов в мае. В июне появились инструкции, как использовать аренду самокатов "бесплатно и легально". В них мошенники рассказывают, "как кататься на самокате весь день за 250 рублей", — рассказали в компании.

Также желающим предлагаются лайф-хаки, "как угнать или разобрать электросамокат c возможностью отключения скоростного лимита", кроме того, размещаются объявления о продаже промокодов.

Помимо этого, в своих схемах злоумышленники описывают нестандартные методы регистрации новых пользователей, предлагают задействовать клонеры приложений, авторизацию с помощью чужих sim-карт и оплату залоговой стоимости виртуальной банковской картой.

"Стоимость некоторых инструкций составляет от одной до трех тысяч рублей. В объявлениях прикладываются скриншоты об их успешном использовании, однако достоверность этих схем вызывает вопросы у экспертов", — сообщают эксперты.

"На волне популярности электросамокатов мы обнаружили первые объявления о незаконном использовании этого вида транспорта. Их появление говорит о том, что злоумышленники начинают прощупывать почву и тестировать возможные бреши в безопасности самокатных сервисов. Мы предупреждаем, что такие объявления могут быть элементарным обманом, где жертва — вы, а не сервис. Вместо обещанной "бесплатной схемы" ее продавец исчезнет с вашими деньгами", — отметил директор по росту Bi.Zone Рустэм Хайретдинов.

Он также добавил, что, воспользовавшись одной из предложенных мошеннических схем, человек становится ее соучастником, что влечет за собой уголовную ответственность.

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