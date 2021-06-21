МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Российское Metro запустило официальный магазин в приложении "AliExpress Россия", сообщил онлайн-ритейлер. "AliExpress Россия" и "Мир" договорились о сотрудничестве

"AliExpress Россия", Metro и SaveTime запустили официальный магазин торговой сети через сервис "Есть!". Это специальный раздел в приложении AliExpress для продажи продуктов питания, товаров первой необходимости, детского питания и товаров для животных с доставкой день в день, а также для бронирования лекарств", — говорится в сообщении.

Уточняется, что пользователям будет доступен весь ассортимент Metro — более 26 тысяч товаров из 31 категории, за исключением негабаритного товара, а доставка осуществляется компанией SaveTime день в день в течение трёх-четырёх часов после оформления заказа.

"На первом этапе экспресс-доставку товаров из торгового центра Metro в сервисе "Есть!" уже могут заказать жители Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В ближайшее время возможность появится в Новосибирске, Екатеринбурге, Казани, Нижнем Новгороде, Челябинске, Самаре, Омске, Ростове-на-Дону, Волгограде, Краснодаре, Перми, Уфе и Воронеже", — добавили в сообщении.

В дальнейшем, как отмечается в сообщении, планируется запуск доставки ещё в 31 городе, и в декабре воспользоваться дистанционным заказом продуктов смогут жители 46 субъектов РФ.