МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Банк России обновил единую методику определения расходов на ремонт поврежденного транспортного средства по договору ОСАГО, теперь средняя стоимость будет рассчитываться для каждого субъекта РФ и актуализироваться раз в три месяца вместо одного раза в полгода, говорится в сообщении ЦБ. В ГИБДД усовершенствуют формат сдачи экзамена на права

Документ зарегистрирован Минюстом, он вступит в силу 20 сентября (через 90 дней после официального опубликования) и заменит методику, действующую с 2014 года, указывается там же.

"Обновленная Единая методика определения расходов на ремонт поврежденного транспортного средства по договору ОСАГО вводит новый порядок формирования и утверждения справочников средней стоимости запасных частей, материалов и нормо-часов работ, включая их публичное обсуждение", — указывается там же.

Теперь средняя стоимость будет рассчитываться для каждого субъекта Российской Федерации (ранее — для более крупных территорий, экономических районов) и актуализироваться раз в три месяца вместо одного раза в полгода, также говорится в сообщении регулятора.

"Очередная версия справочников перед утверждением будет проходить общественное обсуждение на сайте профессионального объединения страховщиков. Высказывать замечания и предложения по предлагаемой средней стоимости запчастей, материалов и работ сможет неограниченный круг лиц", — сообщает пресс-служба ЦБ.

"Документ также уточняет порядок расчета стоимости годных остатков в случае полной гибели автомобиля и конкретизирует источники информации о стоимости (будут учитываться цены интернет-магазинов). Вводятся необходимость идентификации транспортного средства, предоставленного на осмотр, и другие изменения", — поясняется там.

Новая методика позволит повысить прозрачность формирования стоимостных справочников и исключить неоднозначные формулировки. При подготовке документа Банк России учитывал правоприменительную практику, а также предложения участников страхового рынка и экспертов.