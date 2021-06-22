МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Власти Москвы и бизнес должны вместе бороться с пандемией коронавируса, предприниматели ждут от чиновников объяснений по процедуре работы в новых условиях использования QR-кодов, заявил РИА Новости бизнес-омбудсмен Борис Титов. Собянин назвал "очень сложной" ситуацию с коронавирусом в Москве

В Москве с 28 июня все рестораны переводятся на "бесковидный" режим, посещать их смогут только привитые, переболевшие или с отрицательным тестом. Войти в московский ресторан можно будет только по QR-коду, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут.

"Статистика заболеваемости вынуждает власти все глубже вмешиваться в бизнес-процессы, и, разумеется, комфорта предпринимателям это не добавляет. В этой ситуации очень важно, чтобы стороны услышали друг друга. Именно друг друга", — подчеркнул Титов.

Он напомнил, что бизнес уже не раз подтвердил готовность исполнять санитарные требования лучше, чем закрыться. "Но чиновники должны не только спускать запреты и ограничения, но и объяснять, как работать в новых условиях – вплоть до малейших деталей. Пока что у предпринимателей остается немало неотвеченных вопросов – не по сути, а именно по процедуре. Будем надеяться, что правительство Москвы в ближайшее время детально разъяснит, как рестораторам, владельцам кинотеатров и концертных залов соблюдать требования по наличию QR-кодов", — прокомментировал омбудсмен.

"Полагаться на одни лишь штрафы, на мой взгляд, неразумно, бороться с болезнью власть и бизнес должны вместе", — заключил он.