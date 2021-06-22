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2021-06-22T17:06:57+03:00

2021-06-22T17:06:57+03:00

2021

https://1prime.ru/business/20210622/834003827.html

Продажи жилья на вторичном рынке США в мае снизились лучше прогноза

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Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в мае снизилось на 0,9% по сравнению с показателем апреля — до 5,8 миллиона, говорится в докладе Национальной... ПРАЙМ, 22.06.2021

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60