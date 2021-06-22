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Продажи жилья на вторичном рынке США в мае снизились лучше прогноза
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Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в мае снизилось на 0,9% по сравнению с показателем апреля — до 5,8 миллиона, говорится в докладе Национальной... ПРАЙМ, 22.06.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в мае снизилось на 0,9% по сравнению с показателем апреля — до 5,8 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).
Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали снижения показателя до 5,72 миллиона.