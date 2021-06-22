МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Количество сделок купли-продажи жилья на вторичном рынке США в мае снизилось на 0,9% по сравнению с показателем апреля — до 5,8 миллиона, говорится в докладе Национальной ассоциации риелторов (National Association of Realtors, NAR).

Аналитики, опрошенные порталом Daily FX, ожидали снижения показателя до 5,72 миллиона.