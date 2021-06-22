МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Москвичи могут получить цифровой сертификат для посещения общепита и других мероприятий с 25 июня, он будет доступен в электронной медкарте, сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова. В Москве запретили мероприятия с присутствием более 500 человек

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 28 июня посещать заведения общественного питания в Москве смогут только посетители, имеющие защиту от заболевания: прошедшие вакцинацию; переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеющие отрицательный ПЦР-тест, действительный в течение трех дней. При этом пройти ПЦР-тестирование необходимо в одной из лабораторий города Москвы, передающих сведения в систему ЕМИАС. Для подтверждения этого нужен специальный QR-код.

"В соответствии с указом мэра Москвы, посещать заведения общественного питания и разрешенные мероприятия смогут только горожане с цифровым сертификатом (QR-кодом), который покажет, вакцинирован ли человек двумя компонентами вакцины, переболел ли он в течение последних шесть месяцев или у него есть отрицательный результат ПЦР-теста за последние 72 часа. Этот цифровой сертификат с 25 июня будет доступен в электронной медкарте. Также его можно будет запросить на сайте mos.ru", — сказала Ракова.

По ее словам, те, у кого уже открыт доступ к электронной медкарте, смогут получить QR-код за считанные секунды в разделе "Цифровой сертификат". Власти Москвы сказали, когда нужно вакцинироваться переболевшим COVID

"Так же легко это могут сделать горожане с полной учетной записью на mos.ru: достаточно просто зайти в личный кабинет. Остальным москвичам рекомендуем открыть личный кабинет на mos.ru или доступ к электронной медкарте уже сейчас, чтобы позаботиться об этом заранее", — рассказала заммэра.

Она добавила, что раздел "Цифровой сертификат" доступен в электронной медкарте на портале mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".

"Сертификат можно предъявить с экрана смартфона или же распечатать дома или в регистратуре или инфомате в поликлинике", — сообщила Ракова.