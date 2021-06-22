МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Новые коронавирусные ограничения, касающиеся посещения кафе, ресторанов и баров в Москве, приведут к низкому уровню их посещаемости, считают опрошенные РИА Недвижимость эксперты. Москвичам рассказали, как получить сертификат для посещения общепита

Мэр Москвы Сергей Собянин во вторник сообщил о новых мерах против коронавирусной инфекции. С 28 июня попасть в заведения общепита смогут только вакцинированные посетители, либо те, у кого есть антитела к COVID-19 или свежий отрицательный ПЦР-тест.

Общепит в центральных локациях Москвы занимает значительную долю в структуре арендаторов, напомнила директор направления стрит-ретейла компании Knight Frank Ирина Козина. "К сожалению, на сегодняшний день число вакцинированных граждан достаточно низкое, а делать ПЦР-тест фактически при каждом посещении ресторана проблематично и затратно, поэтому нововведения безусловно негативно отразятся на работе ресторанов и кафе", — отметила она.

Невыполнение требований чревато большими штрафами и другими санкциями со стороны проверяющих органов, добавила Козина, поэтому в сложившихся обстоятельствах предприятиям общепита остается рассчитывать на сознательность со стороны посетителей, а также на понимание арендодателей и их готовность к предоставлению определенных льготных условий на период введения ограничений — это позволит сократить количество возможных закрытий.

В настоящий момент непонятен процесс выдачи QR-кодов для разных категорий граждан, обращает внимание директор департамента исследований по России компании Colliers Вероника Лежнева.

"Например, те, кто переболел или кто приехал из другого города, или кто не зарегистрирован на госуслугах, или те, кому по медицинским показаниям нельзя вакцинироваться. Механизм не отлажен и нуждается в технической доработке", — прокомментировала она. Минздрав пообещал поставить в Москву дополнительные объемы "КовиВака"

Новая реальность ляжет дополнительными расходами на собственников кафе и ресторанов, отметила в свою очередь директор департамента торговой недвижимости JLL Полина Жилкина. "Думаю, что большинство всё-таки сможет адаптироваться, хотя многое будет зависеть и от длительности этих ограничений", — сказала она.

Пока сложно сказать, какой процент заведений общественного питания закроется — решения об оптимизации бизнеса будут приниматься по результатам нескольких месяцев работы в новых условиях, добавляет аналитик департамента исследований Cushman & Wakefield Евгения Сафонова.

"Но по мере массовой вакцинации населения Москвы негативный эффект от введенных мер будет снижаться. В целом для отрасли общественного питания введение системы проверки скорее будет иметь положительный эффект – данная инициатива была предложена представителями ресторанного бизнеса в качестве альтернативы полному закрытию заведений", — считает она.