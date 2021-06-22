МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Сервис доставки еды Delivery Club на фоне ограничений доступа посетителей в московские рестораны с 1 июля до конца лета обнулит для них комиссию на заказы навынос, сообщает пресс-служба компании. Эксперты предрекли снижение посещаемости кафе и ресторанов в Москве

"Поскольку для ресторанов заказы навынос станут одним из инструментов компенсации возможного снижения количества посетителей в зале, мы хотим поддержать их в период адаптации к новым правилам работы и отказываемся от собственной комиссии", — говорится в сообщении пресс-службы.

Нововведение будет действовать как для тех ресторанов, которые уже сотрудничают с сервисом, так и для тех, кто подключится к нему в ближайшее время. Подобная программа поддержки заведений со стороны действовала весной 2020 года.

В Москве с 28 июня все рестораны переводятся на "бесковидный" режим, посещать их смогут только привитые, переболевшие или с отрицательным тестом. Войти в московский ресторан можно будет только по QR-коду, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Такой QR-код можно получить, в частности, в приложении "Госуслуги.Стопкоронавирус".