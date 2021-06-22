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Delivery Club временно обнулит комиссию на заказы навынос в Москве
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Сервис доставки еды Delivery Club на фоне ограничений доступа посетителей в московские рестораны с 1 июля до конца лета обнулит для них комиссию на заказы навынос, сообщает... ПРАЙМ, 22.06.2021
коронавирус, delivery club, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Сервис доставки еды Delivery Club на фоне ограничений доступа посетителей в московские рестораны с 1 июля до конца лета обнулит для них комиссию на заказы навынос, сообщает пресс-служба компании.
"Поскольку для ресторанов заказы навынос станут одним из инструментов компенсации возможного снижения количества посетителей в зале, мы хотим поддержать их в период адаптации к новым правилам работы и отказываемся от собственной комиссии", — говорится в сообщении пресс-службы.
Нововведение будет действовать как для тех ресторанов, которые уже сотрудничают с сервисом, так и для тех, кто подключится к нему в ближайшее время. Подобная программа поддержки заведений со стороны действовала весной 2020 года.
В Москве с 28 июня все рестораны переводятся на "бесковидный" режим, посещать их смогут только привитые, переболевшие или с отрицательным тестом. Войти в московский ресторан можно будет только по QR-коду, никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут. Такой QR-код можно получить, в частности, в приложении "Госуслуги.Стопкоронавирус".