БЕРЛИН, 22 июн — ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Audi рассчитывает к 2033 году перестать выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания, но конкретные сроки будут зависеть от спроса и законодательного регулирования, сообщает пресс-служба компании со ссылкой на ее главу Маркуса Дюсманна. Названы автомобили, которые быстрее теряют в цене

С 2026 года новые модели компании будут исключительно на электродвигателях, до 2033 года она будет постепенно прекращать производство автомобилей на ДВС, а к 2050 году рассчитывает выйти на климатическую нейтральность (нулевой уровень негативного эффекта на окружающую среду выбросов углеводорода во время производства). При этом в Китае выпуск автомобилей с ДВС возможен и после 2033 года, двигатели будут производиться для этого в КНР.

"Я не верю в успешность запретов, я верю в успешность технологий и инноваций", — заявил Дюсманн.

К 2025 году компания будет выпускать более 20 моделей электромобилей. "Этой дорожной картой мы создаем ясность, необходимую для решительного и мощного перехода в эру электричества. Мы посылаем сигнал, что Audi готова", — добавил он.