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Audi будет отказываться от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания
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Немецкий автопроизводитель Audi рассчитывает к 2033 году перестать выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания, но конкретные сроки будут зависеть от спроса и... ПРАЙМ, 22.06.2021
экология, авто, новости, бизнес, авто
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 22 июн — ПРАЙМ. Немецкий автопроизводитель Audi рассчитывает к 2033 году перестать выпускать автомобили с двигателями внутреннего сгорания, но конкретные сроки будут зависеть от спроса и законодательного регулирования, сообщает пресс-служба компании со ссылкой на ее главу Маркуса Дюсманна.
С 2026 года новые модели компании будут исключительно на электродвигателях, до 2033 года она будет постепенно прекращать производство автомобилей на ДВС, а к 2050 году рассчитывает выйти на климатическую нейтральность (нулевой уровень негативного эффекта на окружающую среду выбросов углеводорода во время производства). При этом в Китае выпуск автомобилей с ДВС возможен и после 2033 года, двигатели будут производиться для этого в КНР.
"Я не верю в успешность запретов, я верю в успешность технологий и инноваций", — заявил Дюсманн.
К 2025 году компания будет выпускать более 20 моделей электромобилей. "Этой дорожной картой мы создаем ясность, необходимую для решительного и мощного перехода в эру электричества. Мы посылаем сигнал, что Audi готова", — добавил он.