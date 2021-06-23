МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Цены на жилье в России продолжат расти, несмотря на изменение параметров льготной ипотеки, говорится в аналитическом комментарии рейтингового агентства НКР. Сбербанк с начала года удвоил выдачу семейной ипотеки

Правительство РФ в рамках антикризисных мер весной прошлого года запустило программу льготной ипотеки со ставкой до 6,5%. Это вызвало бум жилищного кредитования, но одновременно привело и к росту цен на жилье. А в начале июня президент России Владимир Путин предложил продлить программу на один год — до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7%, а также предельной суммой кредита для всех регионов в размере 3 миллионов рублей.

"Эти изменения окажут давление на динамику ипотечного рынка во второй половине года, однако спрос в рамках льготных программ останется достаточно высоким. Главные причины: доля кредитов меньше 3 миллионов рублей в новых выдачах и так велика (более 50%, по оценкам НКР); спрос на семейную ипотеку заметно повысится, а цены на жильё продолжат расти, хотя и медленнее", — сказано в сообщении.

Аналитики указывают, что рост цен на недвижимость окажет умеренное позитивное влияние на динамику выдач, поскольку продолжит расти средний чек. За период с 1 мая 2020 по 1 мая 2021 года он уже подскочил на 29%.

"В дальнейшем рост цен будет сдержаннее, но продолжится как минимум до конца года на фоне сохраняющегося превышения спроса над предложением жилья, в том числе в силу инвестиционного спроса, а также из-за устойчивого подорожания стройматериалов", — указали в НКР.

При этом, несмотря на то что модификация программы льготной ипотеки замедлит динамику сегмента во второй половине 2021 года, это не помешает рынку обновить рекорд прошлого года. НКР ожидает роста новых выдач до 4,6–4,8 триллиона рублей по итогам текущего года против 4,4 триллиона рублей в 2020 году.

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