МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Более 92 тысяч человек подписали петицию в поддержку того, чтобы не дать богатейшему человеку в мире, основателю Amazon Джеффу Безосу вернуться на Землю после полета в космос. Экс-жена главы Amazon пожертвовала $2,7 миллиарда различным организациям

Ранее Безос сообщил, что 20 июля отправится в космос вместе со своим братом на корабле New Shepard своей компании Blue Origin. Еще одно место на корабле было продано на онлайн аукционе за 28 миллионов долларов.

"Миллиардеры не должны существовать… ни на земле, ни в космосе. Но если они выбирают последнее (космос — ред.), то пусть там и остаются", — это полный текст петиции, размещенной на платформе change.org две недели назад.

Blue Origin провела 15 тестовых полетов корабля New Shepard, последний из них — в середине апреля.

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