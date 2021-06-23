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Более 92 тысяч человек не хотят, чтобы Безос вернулся из космоса
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Более 92 тысяч человек подписали петицию в поддержку того, чтобы не дать богатейшему человеку в мире, основателю Amazon Джеффу Безосу вернуться на Землю после полета в космос... ПРАЙМ, 23.06.2021
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Более 92 тысяч человек подписали петицию в поддержку того, чтобы не дать богатейшему человеку в мире, основателю Amazon Джеффу Безосу вернуться на Землю после полета в космос.
Ранее Безос сообщил, что 20 июля отправится в космос вместе со своим братом на корабле New Shepard своей компании Blue Origin. Еще одно место на корабле было продано на онлайн аукционе за 28 миллионов долларов.
"Миллиардеры не должны существовать… ни на земле, ни в космосе. Но если они выбирают последнее (космос — ред.), то пусть там и остаются", — это полный текст петиции, размещенной на платформе change.org две недели назад.
Blue Origin провела 15 тестовых полетов корабля New Shepard, последний из них — в середине апреля.
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