МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Почти половина российских предпринимателей не планирует в этом году уходить в отпуск, показало исследование Модульбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Россиян научили, как уйти в отпуск сразу на год

Оно проводилось по случайной выборке среди клиентов. База выборки составила 38 тысяч человек. Они заполняли опросник из семи открытых и закрытых вопросов.

"Около 40%… предпринимателей ответили, что не собираются в отпуск в этом году, поскольку у них много работы. Около 37% респондентов собираются в отпуск в ближайшие месяцы. Из оставшихся 7% предпринимателей уже отдыхали в этом году, а 17% делают это регулярно в течение года", — показало исследование.

Из тех, кто собирается в отпуск или уже съездил, 71% респондентов выбрали для отдыха российские курорты. Только 29% отметили другие страны. Среди них, в основном, Греция, Армения, Казахстан, Кипр, Болгария, ОАЭ, а также Турция и другие, более экзотические направления

При этом почти половина предпринимателей не готова тратить на отпуск много денег — 44% указали, что их бюджет на отдых до 100 тысяч рублей на двух человек. Еще 36% опрошенных готовы потратить от 100 до 200 тысяч рублей на двух человек. И только 3% предпринимателей планируют потратить на отдых больше 600 тысяч рублей за двоих.

Самая популярная продолжительность отпуска — от недели до двух. Такой отпуск планируют 47% опрошенных. На втором месте — короткий отдых до недели, его запланировали 22% респондентов. Только 15% предпринимателей берут отпуск дольше двух недель.

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