МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Производство легковых автомобилей в России в январе-мае 2021 года выросло в годовом выражении на 51,4%, грузовиков — на 55,6%, следует из сообщения Росстата. Росстат сообщил о росте промпроизводства в России в мае

Всего за пять месяцев на российских предприятиях было выпущено 614 тысяч легковых автомобилей. При этом их производство в мае увеличилось в 2,2 раза к аналогичному месяцу прошлого года, а к апрелю 2021-ого — упало на 19,4%. Абсолютных цифр Росстат не приводит.

Грузовиков в РФ за отчетный период было выпущено 68,6 тысячи штук. В мае производство выросло на 59,8%, а к апрелю этого года снизилось на 28,9%.

Выпуск автобусов массой более пяти тонн в январе-мае сократился на 5,2% в годовом выражении и составил 4,8 тысячи единиц, в мае производство увеличилось на 4,3% в годовом выражении, а к апрелю упало на 19,4%.

Также по итогам пяти месяцев было выпущено 6,3 тысячи автобусов массой до пяти тонн, что на 7,8% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года. В мае наблюдался рост производства на 34,2% в годовом выражении, а к апрелю этого года — падение на 11,4%.