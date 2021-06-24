МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. В Москве рестораторы обратились в мэрию с просьбой ослабить требования о бесковидных зонах, которые должны вступить в силу с 28 июня. Об этом РБК рассказали представители ряда заведений. Титов призвал власти Москвы объяснить бизнесу, как работать по QR-кодам

Они предупредили, что обязательный допуск в кафе и рестораны только с QR-кодами, подтверждающими вакцинацию, наличие антител после болезни или отрицательный результат ПЦР-теста, приведет к тому, что посещать заведения будут только около 20% клиентов. Также рестораторы заявили, что пока не могут решить технические проблемы — нанять достаточное количество дополнительных охранников и других сотрудников.

В связи с этим рестораторы попросили передвинуть сроки введения "бесковидного" режима с 28 июня на 1 августа, так как город не справляется с количеством желающих сделать прививку и сдать ПЦР-тесты.

Их основное предложение — вывести из-под ограничений летние веранды, где будут соблюдаться социальное дистанцирование и специальная рассадка.

Свои предложения по итогам прошедшего в среду совещания рестораторы передали руководителю департамента торговли и услуг Москвы Алексею Немерюку. В мэрии пообещали рассмотреть просьбы и дать ответ в ближайшее время.

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