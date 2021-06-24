МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Летняя зона отдыха для дачи с шезлонгом, гамаком, зонтом от солнца и надувным бассейном обойдется для россиян в восемь тысяч рублей, следует из исследования онлайн-сервиса доставки продуктов и товаров "СберМаркет". В России цены на аренду загородных домов выросли на 50%

"Мебель для летней зоны отдыха будет стоить 8 116 рублей при заказе из гипермаркетов: в набор входит шезлонг, гамак, зонт от солнца и надувной бассейн", — говорится в сообщении.

Зона барбекю состоящая из гриля, сборного мангала, набора шампуров и решетки для гриля, по данным сервиса, будет стоить 4 496 рублей, а вечерняя зона отдыха со складным столом, двумя стульями и светильником на солнечных батареях обойдется в 11 272 рубля.

"В конце мая и июне мы видим рост заказов в загородные дома и дачи в Москве и Санкт-Петербурге. Россияне чаще всего заказывают воду в больших бутылках, бананы, ягоды, охлажденное мясо, молочные продукты, хлеб и сладости и средства гигиены". — сказали в пресс-службе "СберМаркета".

Сервис также отмечает, что, если загородного участка нет, место отдыха можно сделать на балконе. Так, например, складное кресло, ковровое покрытие, декоративные свечи и растения обойдутся в 4 237 рублей, а если пространство позволяет, то можно закрепить на балконе подвесное кресло — в среднем оно стоит 13 тысяч рублей.

Читайте также:

Россияне активно занялись обустройством дач и ремонтом