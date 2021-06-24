ВОЗ изменила позицию по вакцинации детей от коронавируса
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Всемирная организация здравоохранения впервые заявила, что детей можно вакцинировать от коронавируса. Соответствующие обновленные рекомендации опубликованы на сайте ВОЗ.
В отношении детей кампания по вакцинации, как отмечается, должна проходить в менее срочном порядке по сравнению со взрослыми, если дети не входят в группу с более высоким риском тяжелого течения COVID-19.
Приоритет должен отдаваться пожилым людям, лицам с хроническими заболеваниями и работникам сферы здравоохранения.
Отмечается, что, как правило, дети и подростки переносят COVID-19 в более легкой форме, чем взрослые.
Эксперты ВОЗ заявили, что для использования людьми в возрасте от 12 лет и старше подходит вакцина Pfizer / BionTech. "Испытания вакцины для детей продолжаются, и ВОЗ обновит свои рекомендации, когда фактические данные или эпидемиологическая ситуация потребуют изменения политики", — сообщает организация.
"Необходимы дополнительные доказательства использования различных вакцин против COVID-19 у детей, чтобы дать общие рекомендации по вакцинации детей от COVID-19", — говорится в документе.
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