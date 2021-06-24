В России хотят ввести новые ограничения на использование электросамокатов
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. В России предложили ограничить использование электросамокатов лицам, по вине которых ранее происходили аварии, сообщает RT.
С такой инициативой выступил первый зампред Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров. Он направил обращения на имя министра промышленности и торговли Дениса Мантурова и главы Минтранса Виталия Савельева.
"В целях повышения безопасности на улицах отечественных городов, прошу Вас оценить идею об ограничении прав на аренду различных транспортных устройств (самокатов, электроскутеров и т. д.) лицам, которые становились виновниками дорожных происшествий", — отметил Петров.
Он добавил, что клиенты прокатных сервисов зачастую являются виновниками различных инцидентов и дорожно-транспортных происшествий. Во многом, по его мнению, это объясняется дефицитом опыта вождения и отсутствием достаточного уровня персональной ответственности.
"Возможно, что целесообразно будет установить следующие нормы: участие в одном ДТП влечёт мораторий на использование любого шеринга на срок до шести месяцев, а повторное провоцирование и участие в инциденте повлечет за собой запрет на использование сервиса до пяти лет", — считает Петров.
Как он отметил, если лишенное права пользования подобным сервисом лицо заметят за управлением арендного транспортного средства, то такое нарушение должно наказываться административным штрафом или даже арестом.
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