МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Россияне полагают, что детские товары и игрушки, косметика и продукты питания должны относиться к категориям товаров с обязательной маркировкой, говорится в исследовании международной консалтинговой компании Deloitte "Потребительский сектор России", которое есть в распоряжении РИА Новости. В России хотят запретить уменьшать срок службы новой техники

В исследовании в апреле 2021 года приняли участие 1,6 тысячи респондентов старше 16 лет из 46 субъектов РФ.

Так, 92% участников исследования полагают, что детские товары и игрушки должны маркироваться, по 89% заявили то же о косметике и продуктах питания. По 76% полагают, что маркировать надо бытовую технику и электронику, а также бытовую химию. Чуть меньше половины (43%) заявили о необходимости маркировки готовой еды.

Каждый пятый участник заявил, что сталкивался с некачественными продуктами питания, а 7% — с контрафактом. О некачественной готовой еде заявили 17% опрошенных. С некачественными детскими товарами и игрушками сталкивались 8% россиян и 7% — с контрафактом. Что касается косметики, в этой категории о контрафакте заявили 11% опрошенных, а о некачественной продукции – 7%.

"Самыми заинтересованными в вопросе введения обязательной маркировки оказались владельцы собственного бизнеса, 56% которых относятся положительно, 25% — негативно и только 19% — нейтрально", — отметили в Deloitte.

Читайте также:

В России запускают систему контроля за импортерами