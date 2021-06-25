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Вакцина "КовиВак" изначально рассчитана на всех, в том числе на детей, сообщил "Парламентской газете" директор Федерального научного центра исследований и разработки... ПРАЙМ, 25.06.2021
вакцинация, коронавирус, ковивак, новости, бизнес, фармацевтика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. Вакцина "КовиВак" изначально рассчитана на всех, в том числе на детей, сообщил "Парламентской газете" директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М.П. Чумакова РАН Айдар Ишмухаметов.
"Я абсолютно уверен в том, что вакцина в том варианте, в котором она есть сейчас, годится и для детей. Но нужно провести испытания. Таков регламент", — пояснил он.
По его словам, сейчас центр имени Чумакова находится на старте третьей фазы испытаний, разрешение получено две недели назад. Третья фаза предполагает испытания на людях с сопутствующими патологиями — хроническими заболеваниям легких, аутоимунными заболеваниями, онкологией.
"Пока, по итогам двух первых фаз испытаний, могу сказать, что наша вакцина не имеет побочных эффектов — пока нам не удалось зафиксировать ни одного такого случая. Вакцина получилась довольно легкая, поэтому она подходит для ревакцинации после других препаратов", — сказал Ишмухаметов.
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