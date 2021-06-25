МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Тарифы на ЖКУ в России с 1 июля поднимутся в среднем на 3,3%, сообщает газета "Известия" с ссылкой на ФАС. Ряд продуктов в России продолжает дорожать

Отмечается, что ежегодно тарифы на ЖКХ повышаются 1 июля. Для каждого региона установлена своя планка, которую нельзя превышать, при этом средний рост по стране должен быть примерно на уровне инфляции.

"По прогнозу социально-экономического развития РФ, в 2021 году средний размер индексации тарифов ЖКХ не должен превысить 4%. Фактический же рост с 1 июля по стране составит меньше — 3,3%", — сообщили изданию в ФАС.

Отмечается, что во избежание необоснованного роста тарифов на услуги ЖКУ служба контролирует соблюдение предельных индексов. После изменения платы ведомство изучит информацию из органов регулирования и при выявлении нарушений будет выдавать компаниям предписания снизить тарифы.

"В тарифообразовании продолжится реализация принципа "инфляция минус", позволяющего не допускать индексации платежа граждан больше, чем на величину инфляции. Антимонопольная служба будет строго пресекать нарушения при установлении региональных тарифов", — цитирует ФАС газета.

Добавляется, что в Чечне, к примеру, установлен порог 6,5%, в Якутии — 6%, в Новгородской области — 6,4%, в Мурманской — 3,2%, в Магаданской — 3,8%, в Пензенской — 3,4%, указано в распоряжении кабмина.

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